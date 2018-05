Keukentoestellen gestolen 26 mei 2018

Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in een appartementencomplex in aanbouw op de Grote Baan in Melsele. Er werden keukentoestellen en boilers gestolen. Eerder gebeurde al een soortgelijke diefstal op een werf in Kallo. Ook daar gingen dieven op een werf met een partij nieuwe boilers aan de haal. (PKM)