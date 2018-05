Keukentoestellen gestolen op werf 17 mei 2018

Dieven hebben ingebroken in een appartementencomplex in aanbouw in de Hoog-Kallostraat. Ze braken binnen in verschillende appartementen. Er werden keukentoestellen en boilers gestolen. De inbraak gebeurde tussen maandagavond en dinsdagochtend.





(PKM)