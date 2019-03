KET legt laatste hand aan nieuw minitheater: “Wachten op stoelen tot dag voor première” Kristof Pieters

13 maart 2019

16u16 0 Beveren De medewerkers van toneelgroep KET leggen nu de laatste hand aan de inrichting van de nieuwe theaterzaal in het voormalige zwembad. Vrijdag gaat de productie ‘Liefde Half om Half’ er in première. Er zal plaats zijn voor een 90-tal bezoekers per voorstelling.

De theaterstoelen worden pas één dag voor de première geleverd, maar bij theater KET maken ze zich weinig zorgen. “Net als bij een theaterproductie zijn er altijd zaken die last minute nog geregeld moeten worden”, lacht voorzitter Jacques Bosman.

Het nieuwe minitheater bevindt zich in de kuip van het voormalige zwembad. De toneelvereniging verliest binnenkort haar oude stek in de Gravendreef waar ze al 35 jaar lang actief is en zal in het nieuwe minitheater voortaan kunnen repeteren en kleinschalige producties vertonen.

“We zijn tevreden met het resultaat”, vervolgt Bosman. “We gaan binnenkort ook nog tapijt op de vloer aanbrengen voor een betere akoestiek en om de zaal een intiemer karakter te geven.”

Theatercafé

De plannen voor een theatercafé in een aanpalende ruimte worden nog even opgeborgen. “Vooral het buitenschrijnwerk en de ramen zijn totaal versleten en er zijn toch wel grote kosten nodig om dit deel van het gebouw op te knappen. We kunnen bovendien gebruik maken van de vipzaal van volleybalclub Asterix Avo. We steken onze energie liever in het opzetten van nieuwe producties. Er staan er heel wat op stapel. In november staan we met een grote productie in CC Ter Vesten.”

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe minitheater is er eerst dus ‘Liefde Half om Half’. Voor de regie trok KET de bekende Sint-Niklase regisseur Marc Boon aan. Hij was er al eens te gast voor een opvoering van een stuk van Hugo Claus. ‘Liefde Half om Half’ draait om overspel. Twee koppels, met duidelijke sleet op hun relatie, wagen zich aan een slippertje maar als alles dreigt uit te komen wordt een derde onwetend echtpaar als alibi voor hun scheve schaats op het toneel gebracht. “Voor deze productie werden twee livings als decor gebouwd”, legt Boon uit. “Van de toeschouwer vergt dit wel enige concentratie, want ze zullen gelijktijdig kunnen binnen kijken in twee huiskamers.”

De première van het stuk en de opening van het theater is vrijdag 15 maart. Voor het grote publiek zijn er voorstellingen op 16, 17, 22, 23, 29 en 31 maart en op 1 april om 20 uur. Op zondag 24 maart is er ook een matineevoorstelling om 15 uur. Kaarten kosten 14 euro en kunnen gereserveerd worden via jacques.bosman@belgacom.net of 0474/56.00.06