Kerststallen bij stralend zonnetje 18 april 2018

Het is misschien wat vreemd bij de voorspelde zomertemperaturen maar op zondag 22 april kan men in Hoeve Euverbraeke in de Brielstraat in Melsele wel degelijk een tentoonstelling van kerststallen gaan bezoeken. Het gaat om een initiatief van de Federatie van Kerststalvrienden dat in het kader van Erfgoeddag de kerststal als erfgoed in de schijnwerper wil zetten.





De eeuwenoude traditie lijkt steeds meer te verdwijnen. De initiatiefnemers tonen een bonte verzameling kerststallen en kerstkribben uit verschillende landen. De expo is open van 10 tot 28 uur. (PKM)