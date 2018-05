Kerken gooien deuren open 30 mei 2018

Op zaterdag 2 en zondag 3 juni organiseert de Stichting Open kerken de 11de editie van de Open Kerkendagen. Dit evenement zet bijna 600 gebedshuizen in de kijker en toont aan de bezoekers hoe verrassend het religieus patrimonium kan zijn. In Beveren nemen op zondag 3 juni twee kerken deel aan de Open Kerkendagen: O.-L.-V. Hemelvaart in Doel en Heilig-Kruis in Vrasene. In Doel is de kerk vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur en kan men het beschermd orgel van Jan Vergaert bezichtigen. Er zijn ook begeleide bezoeken van de kerk van 11 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. In Vrasene gooit de kerk haar deuren open van 12 tot 18 uur. Koen Maris speelt op het Van Peteghem-orgel om 13.30 uur, 15 uur en 16.30 uur, met uitleg over het orgel. Er zijn begeleide bezoeken om 14 uur, 15.30 uur en 17 uur. Tot slot is er ook nog een tentoonstelling van kerkschatten en kazuifels van de Heilig-Kruiskerk. (PKM)