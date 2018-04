Kasteeldreef dagje dicht voor werken 05 april 2018

02u57 0

Momenteel liggen de werken in de Ciamberlanidreef en de De Brownestraat een weekje stil omwille van bouwverlof. Vanaf 9 tot en met 13 april zullen de werken aan de nutsvoorzieningen opnieuw hinder veroorzaken voor het doorgaand verkeer. Op 9 en 10 april wordt de Kasteeldreef afgesloten voor het plaatsen van een leiding. Als de werken vlot verlopen, zal de straat slechts één dag afgesloten worden. Er worden veilige oversteekplaatsen voorzien voor fietsers en voetgangers. Aansluitend van 10 tot en met 13 april zal het stuk van de Ciamberlanidreef tussen de De Brownestraat en de Kasteeldreef afgesloten worden voor doorgaand verkeer omwille van het plaatsen van een leiding. Voor de periode van beide werken, van 9 tot en met 13 april, wordt een omleiding voorzien: de De Brownestraat wordt in beide richtingen opengesteld. Op 12 en 13 april worden ook werken uitgevoerd aan het voetpad in de Kasteeldreef en de Ciamberlanidreef, al zal er steeds gezorgd worden voor een doorgang. Er is voor gekozen om deze werken uit te voeren tijdens het Paasverlof, zodat er minder verkeer is door de sluiting van de scholen. (PKM)