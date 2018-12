Kartel Groen-sp.a uit elkaar gespat Kristof Pieters

04 december 2018

21u31 3 Beveren In Beveren heeft Groen de stekker getrokken uit het kartel met sp.a. Aanleiding is een onenigheid over de opvolging van Kristien Hulstaert (Groen). Normaal zou Méline Rovillard (sp.a) in de plaats komen maar Groen vindt dat dit mandaat haar toebehoort op basis van de verkiezingsuitslag.

Het kartel Groen-sp.a haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen vijf zetels binnen waarvan één voor sp.a met Issam Benali. Kristien Hulstaert was lijstduwer maar ze twijfelde al langer of ze haar mandaat wel zou opnemen. Groen wil dat haar zitje naar Bram Massaar gaat die als tweede opvolger dan over Méline Rovillard (sp.a) zou springen. Sp.a wil daar echter niet van weten. “Op voorhand is namelijk duidelijk afgesproken dat niemand een stap opzij zou zetten voor een ander. We houden ons aan die afspraak”, zegt Issam Benali. Sp.a was wel bereid afstand te doen van een aantal andere mandaten buiten de gemeenteraad. Op de ledenvergadering van Groen is dit voorstel echter afgewezen. Er volgde een ultiem tegenvoorstel waarbij Méline Rovillard afstand zou doen van haar mandaat in de gemeenteraad. Als sp.a hier niet op zou ingaan, zou het kartel ophouden te bestaan en dat laatste is nu ook gebeurd.

“Reeds tijdens de campagne en zeker na de verkiezingen was het zoeken naar een gezamenlijk verhaal waar elke partij zich voldoende in terugvond”, zeggen voorzitter Bram Massar en lijsttrekker Ann Vermeulen van Groen. “Het werd de laatste weken steeds duidelijker dat een andere interpretatie van de verkiezingsuitslagen voor vertraging zorgde. De kiezers schudden de kaarten zo dat er vier groene raadsleden en 1 raadslid van sp.a verkozen werd. Ook op het vlak van voorkeurstemmen voor de opvolgers is er een duidelijk verschil merkbaar. Het is logisch dat Groen deze groei wou verzilveren bij de mandatenverdeling. Maar ook bij onze kiezers en de eigen leden klonk steeds luider de vraag of een samenwerking met sp.a een versterking al dan niet een belemmering betekende voor de werking van de eigen partij.”

Niettemin vindt gelooft Groen nog steeds dat een sterk progressief project meer dan ooit nodig is. Dat het vanaf nu zal gebeuren vanuit twee verschillende werkingen, zal volgens Groen ervoor zorgen dat de eigenheid en de eigen speerpunten versterkt worden.

Bij sp.a wordt ontgoocheld gereageerd. “Het is zonde dat het kartel wordt opgeblazen want inhoudelijk waren we een sterk team en er is steeds goed samengewerkt”, vindt Issam Benali. “Ik draag het kartel nog altijd een warm hart toe en als het aan ons ligt willen we het zeker verder zetten. Als men echter in kartel naar de kiezer trekt, moet men niet achteraf plots de spelregels veranderen. Méline heeft hier hard voor gewerkt en zou het verdienen om te zetelen.”

Kristien Hulstaert heeft nu geen andere keuze dan toch te zetelen. Zoniet gaat haar zitje alsnog naar sp.a.

