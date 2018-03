Kansarmen laten koken voor 1, 2 of 3 euro 09 maart 2018

02u59 0

Supermarkt Colruyt werkt samen met enkele sociale organisaties om kansarme gezinnen te helpen met het bereiden van gezonde en goedkope maaltijden. Om de twee weken krijgen ze een receptenboekje met boodschappenlijstje, waarmee ze lekker en evenwichtig kunnen koken voor amper 1, 2 of 3 euro per persoon.





In Beveren zijn bij de sociale kruidenier De Brug maar liefst 500 gezinnen klant, maar het aantal mensen die het moeilijk hebben,





wordt nog veel hoger geschat. Daarom rolt Colruyt in Beveren haar project 'Aan tafel in 1-2-3 euro' uit. Het Sociaal Huis, Kind & Gezin, De Keerkring en De Brug/B-Asiel doen mee. Daar kunnen mensen zich inschrijven. "Daarna krijgen ze om de twee weken een receptenboekje met zes recepten en bijhorende boodschappenlijstjes", vertelt coördinator Wim Verbesselt. "Elk recept is goed voor drie ruime porties en kost niet meer dan 1, 2 of maximaal 3 euro per portie. Zo weten de mensen vooraf exact wat ze betalen aan de kassa. Het receptenboekje bevat ook tips om van de restjes nog iets lekkers te maken." Colruyt benadrukt dat deze klanten niet gestigmatiseerd worden. "Ze krijgen een kaart zoals elke andere klant. Aan de kassa merkt men er niks van."





Schepen van Sociale Zaken Ingeborg De Meulemeester (N-VA) is blij met het initiatief. "Evenwichtige voeding is een basisrecht, maar geen evidentie als je het financieel moeilijker hebt." (PKM)