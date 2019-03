Kankerpatiënt brengt bier ‘Vechter’ uit ten voordele van Stichting tegen Kanker: “Hopelijk wordt het een blijvertje en kan ik zo iets achterlaten” Kristof Pieters

16u02 0 Beveren Onder het motto ‘Samen Bieresterk’ heeft Jan Blommaert (55) het nieuwe bier ‘Vechter’ op de markt gebracht. Niet dat ze van dit gerstenat op de vuist gaan. De naam verwijst naar de ‘Vechters’ die elk jaar present zijn op Levensloop, de marathon ten voordele van de Stichting tegen Kanker. Jan vecht zelf namelijk al zes jaar tegen deze verschrikkelijke ziekte en wil op deze manier zijn steentje bijdragen om geld in te zamelen.

Zes jaar geleden kreeg Jan Blommaert uit Kieldrecht het harde vonnis te horen dat er darmkanker bij hem was vastgesteld. “De dokters gaven me aanvankelijk maar drie jaar, maar intussen zijn er het er al zes geworden”, vertelt hij. “Genezen zit er niet in, maar dankzij chemopillen kan ik nog wel mijn resterende tijd op een min of meer kwalitatieve manier invullen. Elke dag krijgen vele mensen te horen dat ze kanker hebben en wordt hun leven overhoop gegooid. Dat hebben mijn gezin en ikzelf aan den lijve ondervonden. Daarom dat ik me nu al enkele jaren inzet voor de Levensloop in Beveren. De steun en de solidariteit doet mij en andere vechters heel veel deugd. Ik zocht al een tijdje naar een manier om mijn steentje te kunnen bijdragen. Aangezien ik zelf wel eens kan genieten van een biertje besloot ik in november vorig jaar naar een brouwerij te stappen om iets samen te stellen.”

Jan kwam terecht bij Brouwerij Boelens uit Belsele. “Tijdens het proeven heb ik me wel laten bijstaan door mijn zoon Niels want net in die periode kreeg ik chemotherapie en waren mijn smaakpapillen naar de vaantjes.” Het eindresultaat is een blond biertje van 6,5 graden met gisting op de fles. “Het is een toegankelijk bier geworden met lichte citrussmaken”, licht Jan toe. “Als men de gist in de fles bijgiet in het glas, krijg je een bittere hopsmaak. Ik heb tachtig chemobehandelingen ondergaan in vijf jaar tijd maar sinds ik ben overgeschakeld op de chemopillen is mijn smaak teruggekomen en voel ik me ook veel beter. Nu kan ik tenminste terug genieten van een lekker biertje en andere kleine dingen. Het is dankzij deze steeds evoluerende wetenschap dat ik er vandaag nog sta en daarom is het zo belangrijk dat dit onderzoek gesteund wordt.”

Vechter zal geschonken worden in een aantal Beverse cafés en restaurants en uiteraard ook op de verschillende Levenslopen in ons land. Het kan echter ook besteld worden bij Jan Blommaert. “De volledige opbrengst is uiteraard ten voordele van de Stichting tegen Kanker”, vervolgt hij. “Een van de vele doelstellingen van deze Stichting is het onderzoek steunen naar de oorzaken en genezingsmethoden van kanker. Tegelijk wil ik hiermee ook een boodschap brengen. Het is belangrijk om altijd te blijven vechten, hoe moeilijk het soms ook is.”

Jan wil al een aardig bedrag bijeenkrijgen tegen het weekend van 19 en 20 oktober, want dan vindt de volgende editie plaats van Levensloop Beveren. “Maar ik hoop dat het bier ook daarna een blijvertje kan worden. Mocht ik er niet meer zijn, zou het wel fijn zijn dat ik op deze manier toch iets kan achterlaten.”

Alle info: www.vechter-bier.be