Kamperen blijkt maat voor niets Kristof Pieters

03 september 2018

In maart van dit jaar werden de schoolpoorten van eerst de Sint-Maarten Middenschool en aansluitend ook die van KA Beveren omgetoverd tot een tijdelijk onderkomen voor kamperende ouders. Met hun overnachtingen in open lucht wilden zij voor hun kinderen een plaats garanderen in één van beide scholen. Vandaag, op de eerste officiële schooldag, blijkt dat zij toen eigenlijk helemaal geen moeite hadden hoeven te doen. “Vandaag weten we namelijk definitief dat iedereen een plaats vond in de vooraf gekozen school”, zegt schepen van onderwijs Katrien Claus (CD&V).

De cijfers van deze ochtend tonen aan dat er in de Sint-Maartenmiddenschool 311 leerlingen zijn ingeschreven in 1A en 20 leerlingen in 1B. Er stonden 48 leerlingen op de wachtlijst, maar die is volledig weggewerkt. De leerlingen die in de eerste inschrijvingsperiode aangemeld waren, hebben allemaal een plaats gekregen. Voor vier leerlingen, die zich pas in juni aanmeldden, was er helaas geen plaats meer. In het GTI stonden geen leerlingen op de wachtlijst s. In 1A zijn er 102 leerlingen ingeschreven en in 1B 52. Door extra inspanningen van het gemeentebestuur is de capaciteit uitgebreid en hebben alle leerlingen de kans gekregen om het schooljaar goed te starten. In het KA werden 183 leerlingen ingeschreven in 1A en 24 leerlingen in 1B. 6 kinderen zoeken nog een plaats in 1B. Zij hebben wel de mogelijkheid om uit te wijken naar andere Beverse scholen. Tot slot zijn in het KA ook 34 OKAN leerlingen (onthaalklassen anderstalige nieuwkomers) ingeschreven. Als er zich nu nog extra OKAN –leerlingen aanmelden, zal de onderwijsraad extra plaatsen creëren in Beveren.

De kampeertoestanden waren dus helemaal niet nodig. “We hebben intussen wel met de drie scholen samengezeten”, vervolgt Claus. “Om die kampeertoestanden te vermijden, is het de meest haalbare oplossing om voor elke school een eigen digitaal aanmeldingssysteem te ontwikkelen. Dat is een tussenoplossing, in afwachting van een centraal aanmeldingssysteem dat op Vlaams niveau wordt georganiseerd.”