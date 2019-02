Juwelen weg uit woning, kleingeld buitgemaakt in winkel Kristof Pieters

18 februari 2019

13u08 0

In de Kruibekesteenweg in Beveren hebben dieven het voorbije weekend ingebroken in een woning. Ze forceerden een raam. Er werden juwelen gestolen. De inbraak gebeurde tussen zaterdagmiddag en zaterdagnacht. Vrijdagnacht werd er eveneens ingebroken in een winkel aan de Vesten in Beveren. In de burelen werden de kasten doorzocht. Uit de kassa werd er kleingeld gestolen.