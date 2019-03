Juwelen gestolen uit appartement aan Boerenmarkt Kristof Pieters

25 maart 2019

Dieven hebben zondag ingebroken in een appartement aan de Boerenmarkt in Beveren. Op het eerste gezicht werden er juwelen gestolen. Dezelfde dag werd ook een inbraakpoging vastgesteld in een frituur in de Floralaan in Beveren. De daders zijn echter niet binnengeraakt.