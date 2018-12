Juwelen en kluis weg bij inbraken Kristof Pieters

03 december 2018

Dieven hebben ingebroken in een woning in het Zillebeek in Beveren. De inbrekers forceerden een raam aan de zijkant van de woning en doorzochten de woning op het gelijkvloers. Ze gingen aan de haal met juwelen. Er werd ook ingebroken in een woning in de Soldatendreef in Beveren. Het raam werd ingegooid op de eerste verdieping en er werd een kluis ontvreemd. De inbraak gebeurde vrijdagavond tussen 17.30 en 23 uur.