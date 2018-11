Juwelen en kleingeld weg bij inbraak Kristof Pieters

26 november 2018

16u48 0

Dieven hebben ingebroken in een woning in de Daalstraat in Vrasene. Er werden juwelen en wat kleingeld gestolen. Er werd ook geprobeerd in te breken in een woning in de Berghoekwegel in Melsele. Daar zijn de dieven echter niet binnengeraakt.