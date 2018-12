Juwelen en geld weg bij inbraken in flats Kristof Pieters

11 december 2018

Dieven hebben ingebroken in een appartement in de Albert Panisstraat in Beveren. Er werden juwelen en een som geld gestolen. De inbraak werd maandagavond vastgesteld. Ook in de Vrasenestraat in Beveren werd maandag ingebroken in een flat. Het hele appartement werd doorzocht. Er werd een som geld gestolen. In de Kleinebosweg tot slot werd ingebroken in een woning. Daar werd een boormachine gestolen maar deze inbraak staat vermoedelijk los van de andere en dateert al van het voorbije weekend.