Juwelen en cash gestolen in Hoog-Kallostraat Kristof Pieters

07 maart 2019

16u10 1

Dieven hebben woensdagavond ingebroken in het private gedeelte van een horecazaak in de Hoog-Kallostraat in Kallo. Op het eerste gezicht werden er juwelen en cash geld gestolen. Van de dieven is voorlopig geen spoor. Woensdag werd er ook nog een inbraakpoging vastgesteld in een woning langs de Grote Baan in Melsele. Daar zijn de daders echter niet binnengeraakt.