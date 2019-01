Juwelen buitgemaakt bij twee inbraken Kristof Pieters

Dieven hebben ingebroken in een woning in de Oude Zandstraat in Beveren. Ze gingen aan de haal met kleingeld. Er werd ook ingebroken in een woning in de Zavelgelaagstraat in Kallo. Daar werden juwelen gestolen. Beide inbraken werden zondagavond vastgesteld. Tot slot werd er ook nog ingebroken in een woning in de Keizer Karelstraat in Beveren. Het is nog niet geweten wat daar juist werd gestolen.