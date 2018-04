Jozef Kessels musiceert al 60 jaar bij de Pollekes 11 april 2018

Tijdens het concert van de fanfare Leopold en Albertisten werden traditioneel ook verdienstelijke muzikanten gedecoreerd voor hun inzet en jarenlang lidmaatschap. Jozef Kessels, zijn roots liggen in Kieldrecht maar hij heeft al jaren helemaal zijn stek gevonden in Meerdonk, spande bij de huldiging absoluut de kroon, want hij musiceert al 60 jaar bij de Pollekes. Hij was zestien jaar toen hij van zijn vader, overigens een hevig supporter van de Leopoldisten , een trompet kreeg en hij heeft hem nooit meer losgelaten.





(PKM)