Jongeren leren kegelen en boogschieten Kristof Pieters

09 januari 2019

Tijdens de voorbije kerstvakantie heeft de Beverse Kegelclub in samenwerking met de sportdienst opnieuw een sportkamp “kegelen en boogschieten’ georganiseerd. Dit vond plaats in sporthal ‘t Zillebeek. Dit keer waren er 12 inschrijvingen. Ze werden opgesplitst in twee groepen die elkaar afwisselden om te kegelen en boogschieten op de liggende wip. De initiatie kegelen werd gegeven door Leonard Van Overmeire en Alfred Brocken, het boogschieten was in handen van Gilbert en Gino De Maeyer.

Om de wedstrijdpolo’s een beetje te sparen, heeft de uitbaatster van sporthal ’t Zillebeek, Martine De Ben, de wedstrijdspelers van de Beverse Kegelclub ook nieuwe polo’s geschonken. Die zullen ze voortaan dragen tijdens trainingen.