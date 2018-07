Jonge bestuurster zwaargewond bij klap op gevaarlijk kruispunt 07 juli 2018

Op het kruispunt van de Oostlangeweg met de Engelsesteenweg in Doel gebeurde gistermiddag omstreeks 15.40 uur een zwaar ongeval. Twee personenwagens kwamen er met elkaar in aanrijding. Een Skoda die op de Engelsesteenweg reed en de Oostlangeweg richting kerncentrale wou oprijden, werd in de flank geramd door een Seat Ibiza die op de Oostlangeweg reed. Beide voertuigen werden meters ver weggeslingerd, waarbij de Seat over de kop sloeg. Het voertuig ramde daarbij een aantal verkeersborden en een vangrail. Als bij wonder raakte de bestuurder niet gewond. De bestuurster van de Skoda daarentegen raakte zwaargewond. Veiligheidsagenten van een privébewakingsfirma die na hun shift op weg waren naar huis, verleenden het slachtoffer de eerste hulp. De vrouw werd daarna bevrijd door de brandweer en overgebracht naar het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem. Op het kruispunt gebeurden in het verleden al vaker zware verkeersongevallen. (PKM)