Jong poëtisch geweld van KA Beveren... 26 januari 2018

02u55 0 Beveren Het KA Beveren heeft zich gisteren van haar meest poëtische kant laten zien. Naar aanleiding van gedichtendag werkten de leerlingen de hele week rond poëzie.

Gisteren was de apotheose. Tijdens de middagspeeltijd werden er verschillende activiteiten georganiseerd. Men kon onder meer een ballon oplaten voor iemand die ze missen, een gedichtje sturen naar iemand van school, warme chocomelk en cake kopen met poëzie, muziek beluisteren of op zoek gaan naar de gedichten van klasgenoten.





Talent

"We zijn aangenaam verrast door het talent in onze school", zegt leerkracht Tiana Van Quaethem.





"We hadden hen natuurlijk wel een stimulans gegeven. Er was namelijk een wedstrijd per klasgroep. De winnaar per graad krijgt een film met snoep en frisdrank in plaats van een uur les en dat zorgde blijkbaar voor heel wat inspiratie", klinkt het lachend. (PKM)