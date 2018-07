Jong duo wint jaar gratis horecazaak AQUINNAH EN NIKKI OPENEN KOFFIE- EN APERITIEFBAR KRISTOF PIETERS

03 juli 2018

02u50 0 Beveren Een jaar lang gratis een horecazaak uitbaten. Die droom mogen Aquinnah Talboom (22) en Nikki Roegies (20) waarmaken. Het duo won de wedstrijd 'win je winkel' en willen met de hippe koffie- en aperitiefbar Mokmosa een lege hoek in de Warande nieuw leven inblazen.

De wedstrijd 'win je winkel' was dit jaar aan zijn tweede editie toe. In tegenstelling tot vorig jaar was de inzet dit keer geen winkelpand, maar wel een horecazaak. "Met maar liefst 140 horecazaken is die sector een belangrijke economische factor in Beveren", zegt schepen Filip Kegels (N-VA). "Het is helaas ook een sector die het de laatste jaren niet onder de markt heeft door onder meer de invoering van het rookverbod, de witte kassa en de hoge personeelskosten. Dat zijn elementen waar we zelf weinig impact op hebben. We kunnen wel een aantrekkelijk kader creëren en dat doen we onder meer met deze wedstrijd."





Geen huurgeld

De winnaar moet immers een jaar lang geen huurgeld betalen en alle partners samen bieden financiële ondersteuning van maximaal 13.500 euro. Dit geld moet besteed worden aan de inrichting van het pand. Dat wordt namelijk casco aangeboden in de hoek van de winkelwandelstraat Warande. De wedstrijd kon rekenen op een 15-tal geïnteresseerden waarvan er vier effectief een gemotiveerd dossier indienden. De jury was bijzonder gecharmeerd door de aparte mix van het 'Mokmosa'-project: een hippe koffie- en aperitiefbar dat ook vernieuwende en gezonde gerechtjes wil uittesten op het Beverse publiek. Aquinnah Talboom (22) en Nikki Roegies (20) uit Herentals mogen hun droom realiseren. Het jonge duo ontvangt symbolisch de 'gouden sleutel' van het gewonnen winkelpand uit handen van de jury en kan nu aan de slag.





Gezamenlijke droom

"We hebben er enorm veel zin in", klinkt het enthousiast. Beide hebben al enkele jaren horeca-ervaring. Aquinnah staat al vier jaar in de zaal van een brasserie waar Nikki sinds twee jaar als sous-chef aan de slag is. "We vonden elkaar in een gezamenlijke droom om iets van onszelf op te starten", vertelt Aquinnah. "De taakverdeling ligt voor de hand en dat heeft als voordeel dat we niet meteen personeel moeten aanwerven. We willen het verschil maken met de originele fingerfood en funfood op de kaart. Zo hebben we een pannenkoek die in een ijshoorntje met crème brûlée wordt aangeboden."





Beveren is voor de twee twintigers onbekend terrein, maar ze zijn aangenaam verrast door hetgeen ze aantroffen. "Er is een leuke mix van oud en nieuw. We zijn overtuigd dat we ons hier snel thuis gaan voelen. We zijn trouwens niet van plan om het bij één jaar te houden. Daarvoor investeren we zelf te veel in deze zaak."





Warande Beveren is in ieder geval tevreden met de laureaat. "Het is een meerwaarde voor de bezoekers", zegt shopping center manager Elke Franckx. "Dit pand staat al veel te lang leeg en Mokmosa kan deze hoek van de winkelwandelstraat nieuw leven inblazen."