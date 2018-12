Jens De Wael wordt fractievoorzitter bij N-VA Kristof Pieters

28 december 2018

09u53 0 Beveren Tijdens de bestuursvergadering van N-VA Beveren werd Jens De Wael verkozen als fractievoorzitter van de nieuwe gemeenteraadsfractie. Hij zal dit vanaf 2020 ook combineren met het voorzitterschap van de afvalintercommunale Ibogem.

De Wael is sinds 2002 actief in de politiek. Binnen zijn partij heeft hij heel wat functies uitgeoefend. Momenteel is hij nog actief als voorzitter van het arrondissement Waas. Hij begint nu aan zijn tweede termijn in de Beverse gemeenteraad. De afgelopen zes jaar was hij voorzitter van de raad. “Niet altijd een eenvoudige opdracht, maar een taak die ik met passie heb volbracht”, reageert hij. “Dit mandaat uitvoeren was een eer en ik ben tevreden dat ik deze kans heb gekregen. Ik kijk nu uit naar een nieuwe uitdaging als voorzitter van de N-VA fractie. Met tien gedreven raadsleden zullen we actief en constructief meewerken aan het Beverse beleid.”