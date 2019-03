Jeannine Van de Vyvere staat vijftig jaar op de planken Kristof Pieters

14u55 0 Beveren Met een wel erg aparte rol uitbaatster van een ‘cabardouche’ viert Jeannine Van de Vyvere (67) dit weekend haar gouden jubileum op de planken. Al vijftig jaar lang is ze een vaste waarde in het amateurtoneel in de regio. “En de goesting is nog altijd even groot”, verzekert ze. “Vorig jaar heb ik ook mijn regiedebuut gemaakt en dat smaakt eveneens naar meer.”

Een halve eeuw geleden had Jeannine Van de Vyvere uit Sint-Gillis-Waas haar eerste hoofdrol te pakken in het stuk ‘De Ingebeelde Zieke’ van Molière. “Maar eigenlijk was het al veel vroeger begonnen”, vertelt ze. “Ik heb het acteren met de paplepel binnen gekregen van mijn vader. Op tienjarige leeftijd namen we samen deel aan het massaspel ‘Tijl Uilenspiegel’. Het is van hem dat ik de toneelmicrobe heb overkregen. Tegelijk is het ook hij die mijn acteercarrière heeft afgeremd. Ik was opgemerkt als talent en had het voorstel gekregen om toneelschool te gaan volgen in Antwerpen. Mijn vader zag dat echter niet zitten. Hij had zelf nog met grote namen samengewerkt zoals Jef Burm maar wist ook dat het bijzonder moeilijk was om je brood hiermee te verdienen. Ik ben wel blijven acteren maar wel enkel bij amateurgezelschappen. Niet dat ik daar nu verbitterd over ben. Ik heb de voorbije vijftig jaar meegespeeld in heel wat komedies en tragikomedies bij zowat alle grote toneelgezelschappen uit de regio zoals Genesius Sint-Niklaas, Klokkenlappers Belsele, Cusforda uit Sint-Gillis-Waas en nu bij Theater De Gekke Haan. Elk jaar heb ik toch wel één tot twee producties. De rol die me het meest is bijgebleven is die van Mie, een terminaal zieke vrouw, in het stuk ‘De Caraibische Zee’. Tijdens de repetities slaagde ik er nooit in te wenen maar eenmaal het doek viel en ik voor de zaal stond, rolden de tranen over mijn wangen. Het leverde me in 1995 een mooie bekroning op want ik werd toen genomineerd als beste Oost-Vlaamse actrice bij het Roelandtjuweel. Vijf keer heb ik een hele zaal geëmotioneerd en dat geeft echt kippenvel.”

Intussen heeft Jeannine de microbe op haar beurt doorgegeven aan haar dochter die nu ook toneel speelt. “Het moet dus in de genen zitten”, lacht ze. “Zelf denk ik nog lang niet aan ophouden. Vorig jaar heb ik bij Willen is Kunnen in De Klinge mijn regiedebuut gemaakt en dat smaakt echt wel naar meer.” Op haar 67 jaar staat Jeannine nog steeds met evenveel enthousiasme op de planken. “Ik doe het nog altijd even graag maar de teksten van buiten leren gaat met de jaren wel wat moeilijker”, geeft ze toe. “Voor het stuk ‘Cabardouche’ moet ik lange monologen brengen en voor het eerst heb ik echt elke dag anderhalf uur lang moeten studeren op de teksten. Ik heb gelukkig goed advies gekregen van Peter Thyssen, een dorpsgenoot die het toch wel ver heeft gebracht met acteren. Hij raadde me aan om mijn teksten te leren tijdens de dagdagelijkse bezigheden. Terwijl ik aan het strijken ben, breng ik dus tegelijk een hele monoloog”, lacht Jeannine.

Regisseur Jurgen De Kerf wist niet dat Jeannine haar gouden jubileum vierde als actrice toen hij haar vroeg voor de rol van uitbaatster van een ‘cabardouche’. “Ik kende Jeannine wel al omdat we vroeger al samengewerkt hebben en zij leek me geknipt voor deze rol. Het is misschien wat vreemd dat ze voor haar jubileum nu een ‘hoerenmadam’ moet spelen maar het is echt wel een stuk waar ze haar tanden in kon zetten en zich nog eens voluit kan smijten”, verzekert hij.

Wie het resultaat wil zien, kan nog terecht op 2, 8, 9, 16, 17, 19, 23, 24 en 29 maart in theater De Gekke Haan in Kallo. Alle voorstellingen starten om 20 uur, behalve op zondag, dan wordt er om 15 uur gespeeld. Kaarten kosten 15 euro en zijn te reserveren via www.degekkehaan.be