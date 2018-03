Jeanne viert honderdste verjaardag 01 maart 2018

In het woonzorgcentrum De Notelaar in Beveren is de honderdste verjaardag gevierd van Jeanne Van Hul. Dit gebeurde met haar dochter Kristianne Van Hautekerke en kleindochters Ellen en Brenda. Jeanne is eigenlijk afkomstig van Kruibeke. Ze huwde Leo Van Hautekerke, een drukker en letterzetter die in 1971 overleed. Zelf werkte ze vroeger als naaister. Op 94-jarige leeftijd nam ze in 2012 haar intrek in een seniorenflat in Beveren en twee jaar geleden maakte ze de overstap naar het woonzorgcentrum. Haar geheim om zo oud te worden? "Regelmatig een Leffe, een rode wijn en een flink stuk pure chocolade", klinkt het.





(PKM)