Jaarmarkt laat Prosperpolder bruisen 30 augustus 2018

02u36 0

Het rustige gehucht Prosperpolder verandert zondag 2 september voor de 24ste maal in een bruisende feestlocatie. Op die dag groeit de bevolking van enkele tientallen Prosperpoldernaars aan tot enkele duizenden. De grootste jaarmarkt in het Waasland heeft ook dit jaar voor iedereen wat wils. Naast de traditionele vee- en paardenkeuring zijn er de vaste waarden van het ganzenrijden, de oude ambachten, marktkramers, een tentoonstelling van neerhofdieren, geiten en schapen, enz. Er zijn ook behendigheidsproeven met tractoren, vaardemonstraties door modelbouwvereniging Zuid-Zuidwest en voorde kleinsten zijn er springkastelen en allerlei animatie zoals ezelritjes, een zweefmolen, grime, oude volksspelen, enzovoort. Uiteraard zal ook het Prosperbier rijkelijk vloeien. Iedereen is welkom vanaf 11 uur. (PKM)