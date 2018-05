Jaar gratis café houden in Warande WIN JE WINKEL MOET HORECA IN CENTRUM BOOST GEVEN KRISTOF PIETERS

15 mei 2018

03u18 0 Beveren Na het succes van vorig jaar komt er een tweede editie van 'Win je winkel'. De kandidaat met het opvallendste voorstel krijgt een jaar een horecazaak ter beschikking van Warande Shopping. Ook krijgt de winnaar 13.500 euro voor de inrichting.

Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 juni kandidaat stellen. Daarna buigt een jury van experts zich over de ingediende plannen. Daaruit zullen maximaal vijf kandidaten weerhouden worden die hun concept verder mogen uitwerken. Ook de bevolking zal inspraak krijgen. Via sociale media zal een poll worden georganiseerd. Eind juni zal de eindwinnaar worden gekozen. Die krijgt de sleutel overhandigd van een hoekpand in Warande Shopping. "De winnaar moet een jaar lang geen huurgeld betalen en alle partners samen bieden een financiële ondersteuning van maximaal 13.500 euro", zegt schepen van lokale economie Filip Kegels (N-VA). "Dit geld moet besteed worden aan de inrichting van het pand. Het betrokken pand wordt casco ter beschikking gesteld. Verder staat Unizo in voor de begeleiding van de starter en we zullen ook een promopakket aanbieden."





Vooral de hoge huurprijzen zijn voor potentiële starters vaak een moeilijke drempel, waarop ze soms afhaken. Met de wedstrijd 'win je winkel' wil de gemeente jonge ondernemers het laatste zetje geven en tegelijk de leegstand aanpakken.





Bij de vorige editie ging het om een vernieuwend winkelconcept. De winnende Custom Shop, gespecialiseerd in lasergraveren, zit nog tot september huurvrij in Warande. Zaakvoerder Michaël De Rop heeft wel nog niet beslist of hij het contract zal verlengen. Voor deze editie van de wedstrijd richten de organisatoren zich specifiek op de horeca. "Behalve een aanbod aan winkels heeft een handelskern ook nood aan een bloeiende horeca", legt Kegels uit. "Dit pand is van bij de bouw van Warande bedoeld voor een koffiebar of broodjeszaak, maar staat intussen al enkele jaren leeg."





Op eigen benen

Warande hoopt dat de starter na een jaar een nieuw contract afsluit. "Het uitgangspunt is dat de winnende ondernemer na de eerste gratis periode succesvol genoeg is om op eigen benen te staan", zegt woordvoerder Elke Franckx. "We voorzien wel in een getrapte invoering van de standaard huurprijs zodat de winnaar langzaam kan groeien."





Jacques Bosman, voorzitter van Horeca Beveren, is blij dat de wedstrijd de horeca ondersteunt. "De sector heeft het de laatste jaren niet makkelijk. Denken we maar aan de invoering van het rookverbod en de witte kassa, het hoog aantal faillissementen en het veranderende consumentengedrag. Al die zaken zorgen ervoor dat velen er de brui aan geven. Nochtans zijn het horecazaken die in sterke mate mee de aantrekkelijkheid bepalen in een gemeente."