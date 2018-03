Inwoners worden bevraagd over veiligheid 17 maart 2018

De politiezone Waasland-Noord neemt deel aan de Veiligheidsmonitor 2018. Dit betekent dat vanaf volgende week heel wat inwoners van Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene een vragenlijst in hun brievenbus zullen ontvangen.





Via deze bevraging wil de politiezone te weten komen hoe haar inwoners denken over verschillende veiligheidsthema's zoals het onveiligheidsgevoel van burgers, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. In totaal zullen 4200 inwoners van de politiezone via een steekproeftrekking toevallig geselecteerd worden om deel te nemen aan de bevraging. Deelnemen is heel eenvoudig. Dit kan online via internet of via een vragenlijst op papier.





De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Begin 2019 worden de resultaten verwacht. De verzamelde informatie zal gebruikt worden bij de uitwerking van het veiligheidsbeleid van de gemeenten en politiezone. (PKM)