Inwoners mogen mening geven over schoolstraat Kristof Pieters

13 december 2018

17u32 1 Beveren Het gemeentebestuur van Beveren organiseert een online bevraging over het regime van de schoolstraat in de Cauwenstraat in Vrasene. Nog tot en met 26 december kan men hierover zijn mening kwijt.

De Cauwenstraat in Vrasene wordt sinds 24 september afgesloten op schooldagen tussen 8.10 en 8.30 uur en tussen 15 en 15.40 uur. Op woensdag mag er geen verkeer meer in de straat tussen 11.45 en 12.20 uur. De gemeente heeft de straat namelijk het statuut van schoolstraat gegeven.

Na de bevraging eind vorig schooljaar bleek het draagvlak voor dit initiatief ook binnen de scholen erg groot. De Zonnepit en De Oogappel hebben beide hun schooltoegang in de Cauwenstraat en daarom wordt deze nu uitgetest als schoolstraat. Met uitzondering van hulp- en nutsdiensten, mag er aan het begin en einde van de schooldag gedurende een half uur geen gemotoriseerd verkeer meer in. Bewoners kunnen de straat nog wel uitrijden, maar niet inrijden. Er werden ook Kiss & Ride plaatsen voorzien langs de Nieuwe Baan, waar ouders hun kinderen kunnen laten uitstappen. Nu krijgt iedereen de kans om deze ingreep te evalueren. Tot en met 26 december krijgt u de kans om uw mening te geven over deze ingreep door de online enquête in te vullen via https://goo.gl/forms/C57puXzEyVPhV6r52.

Op basis van de evaluatie zal de gemeente beslissen of het project definitief wordt ingevoerd.