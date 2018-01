Inwoners klinken op nieuwjaarsreceptie 02u41 0 Foto Kristof Pieters

Een massa volk is zondag naar de Grote Markt getrokken in Beveren om er te klinken op het nieuwe jaar. Naar jaarlijkse traditie trakteerde het gemeentebestuur de bevolking tussen 16 en 18 uur op gratis drankjes en hapjes. Zondag was ook de laatste dag van de ijspiste en kon men 'soldenschaatsen' aan drie in plaats van vijf euro. Op exacte cijfers is het nog even wachten, maar de ijspiste trok door het regenweer wel iets minder volk dan vorig jaar. De voorbije drie weken waren er zo'n 18.000 bezoekers, tegenover 19.743 bezoekers het jaar voordien.





(PKM)