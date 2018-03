Inwoners Kallo verontrust over gevolgen Oosterweelwerken 09 maart 2018

02u56 0 Beveren Heel wat inwoners van Kallo maken zich grote zorgen over de gevolgen van de werken aan de Oosterweelverbinding. Ze vrezen dat het sluipverkeer tijdens de werken nog zal toenemen en vragen aan BAM extra maatregelen.

Zo'n honderdtal inwoners woonde woensdagavond een infovergadering bij in de refter van de gemeenteschool. Het was op vraag van de lokale CD&V-afdeling dat BAM er de werken aan de Oosterweelverbinding kwam toelichten. "Op grondgebied van Kallo zijn geen werken gepland, maar we zitten wel tussen al die werven gesandwicht", zegt Koen Bastiaens. "Nu staat het verkeer regelmatig al stil vanaf de afrit Kallo/Melsele en als er calamiteiten gebeuren in de Beverentunnel zijn er lange files in het dorp."





De bewoners van Kallo beseffen dat men geen ei kan bakken zonder de schaal te breken, maar vragen wel initiatieven om de veiligheid en leefbaarheid van Kallo te vrijwaren. BAM belooft de bekommernissen ter harte te nemen en zal de situatie op de voet volgen. Er werd ook benadrukt dat aannemer de bestaande verkeersstromen ten allen tijde mogelijk moet houden.





Openbaar vervoer

Bij de bevolking van Kallo is men niet gesust. "In de huidige verkeerssituatie zitten we eigenlijk opgesloten in ons eigen dorp. Er is maar één centrale toegangsweg. We blijven dan ook bezorgd over de toekomst", vat Bastiaens het gevoel samen. "We betreuren ook dat er geen alternatieven zijn. Men heeft de mond vol over openbaar vervoer, maar het aantal bussen en de frequentie is in Kallo de afgelopen jaren gedaald." (PKM)