Inwoners bekampen elkaar in taalwedstrijd Kristof Pieters

10 december 2018

15u42 0

Jan Smet en Patricia Vanspeybrouck zijn de winnaars geworden van de eerste editie van ‘Het groot dictee heruitgevonden’. De taalwedstrijd vond plaats in de kapel van erfgoedhuis Hof ter Welle in Beveren en is de opvolger van het Groot Dictee der Nederlandse taal dat tot 2016 ieder jaar te zien was op televisie. Aangezien de kijkcijfers daalden werd beslist om het programma stop te zetten. 60 bibliotheken namen de draad echter terug op en speelden het taalspel gelijktijdig met dezelfde tekst. In Beveren was de organisatie in handen van de Bib Beveren en Davidsfonds Beveren-Zuid.