Inventaris van trage wegen 20 juni 2018

02u49 0

De gemeente Beveren gaat de volgende maanden samen met de vzw Trage Wegen een onderbouwd trage wegenplan opstellen voor Melsele. In eerste instantie worden alle trage wegen in kaart gebracht en geïnventariseerd. Een enorme onderneming waarvoor de gemeente de inwoners van Melsele vraagt om een handje te helpen. De mensen uit de buurt kennen immers de lokale paden en wegels beter dan wie ook. Wie wil helpen, is welkom op 21 juni om 19.30 uur in OC Boerenpoort in Melsele. De aanwezigen krijgen info waarmee ze op pad kunnen om de trage wegen in de buurt te ontdekken en te inventariseren. Ook verenigingen en scholen kunnen meewerken aan het project. (PKM)