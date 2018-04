Inventaris van asbest op scholen 17 april 2018

De gemeente werkt aan een inventaris van de aanwezigheid van asbest in de Beverse scholen. "De inventaris is in opmaak maar we hebben de resultaten nog in bezit", zegt schepen van onderwijs Katrien Claus (CD&V) op een vraag van gemeenteraadslid Geert Noppe (Groen-sp.a). Die laatste vraagt er wat spoed achter te zetten. "Want in zo goed als alle Vlaamse scholen is asbest terug te vinden." Groen-sp.a vroeg aansluitend naar de stand van zaken van de inventaris die zou opgemaakt worden van asbest in alle gebouwen en magazijnen met asbesthoudende golfplaten. Dat werd aangekondigd na de asbestbrand van een aantal jaren geleden in het centrum. De Cortewallewijk raakte toen verontreinigd met asbestdeeltjes. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) bleek het een onhaalbare kaart om alle asbestdaken in Beveren in kaart te brengen. (PKM)