Interwaas neemt organisatie 'Wijk-Werken' over 29 januari 2018

Groen-sp.a is tevreden met het akkoord dat Interwaas het zogenaamde 'wijk-werken' overneemt van de gemeente. Het huidige PWA-stelsel waarbij werklozen konden bijklussen met PWA-cheques, wordt dit jaar hervormd naar 'Wijk-Werken'. De focus blijft liggen op het activeren van langdurig werklozen door het aanbieden van werkervaring op lokaal niveau. Het verschil zit hem in de kortere duur dat een werkloze in het systeem kan zitten en in het feit dat 'Wijk-Werken' op een hoger niveau moet georganiseerd worden, in een regio met minstens 60.000 inwoners. Daarom besliste de gemeenteraad om in een Waas samenwerkingsverband te stappen via Interwaas, waarbij Interwaas zal optreden als organisator voor 'Wijk-Werken'. Naast Beveren nemen de gemeenten Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht deel. Binnen Interwaas zal een strategisch adviescomité gecreëerd worden waarin alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn. Er zullen ook vaste werknemers in dienst genomen worden om 'Wijk-Werken' te organiseren. Om dit alles te financieren zal de prijs per cheque allicht 7,45 euro bedragen. Gemeenteraadslid Issam Benali vraagt om wel werk te maken van de digitalisering van de nieuwe Wijk-Werkencheques. (PKM)





