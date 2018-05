Internationale wielertoppers voor Prijs Wase Polders 12 mei 2018

De Baloise Belgium Tour en de BinckBank Tour komen dit jaar niet naar Beveren, maar enkele internationale wielertoppers maken dat gemis zondag goed in deelgemeente Verrebroek. Daar wordt voor de achtste keer de grote prijs van de Wase Polders gereden. De organisatoren kregen de bevestiging van onder meer Niki Terpstra en Sep Vanmarcke. "Onze wedstrijd is er één van de nationale kalender, maar op dezelfde datum zijn er liefst 5 internationale wedstrijden. De concurrentie was nooit zo groot", vertelt voorzitter Erik Van Goethem. Met Niki Terpstra heeft het comité alvast dé man van het voorseizoen kunnen aantrekken. Sep Vanmarcke won in 2013 al eens de grote prijs van de Wase Polders. Ook gewezen nationaal kampioen Preben Van Hecke is er weer bij. Meer info: www.dewasepolders.com. (PKM)