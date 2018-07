Internationale jury bezoekt Beverse groenprojecten GROENE INSPIRATIE HALEN BIJ DE BUREN KRISTOF PIETERS

06 juli 2018

02u57 0 Beveren Een negenkoppige internationale jury van landschapsarchitecten heeft gisteren een bezoek gebracht aan Beveren. De gemeente vertegenwoordigt Vlaanderen op de Europese wedstrijd 'Entente Florale'. Er wordt hierbij gekeken hoe groenprojecten steden leefbaarder kunnen maken.

Beveren scoort al enkele jaren hoge ogen bij de actie 'Groene Lente', een initiatief van de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG). De gemeente haalde het voorbije jaar al heel wat prijzen voor haar groenprojecten en werd ook al eens verkozen tot de meest bijenvriendelijke gemeente, omwille van haar bloemenweiden die worden ingezaaid. Bij de laatste editie werd Beveren daarom voorgedragen als 'Groen- en Bloemengemeente' en als Vlaamse kandidaat voor deelname aan de Europese wedstrijd 'Entente Florale Europe'.





Proefrit

Aan die wedstrijd nemen naast ons land ook Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië en Slovenië deel. Gisteren bezocht de negenkoppige internationale jury van landschapsarchitecten Beveren. "Het jurybezoek duurt zes uur en zelfs in dat tijdsbestek hadden we onvoldoende tijd om alles te laten zien", zegt schepen van Groenbeleid Filip Kegels (N-VA). "We hebben een keer of zeven een proefrit gedaan om te zien welke groenprojecten we konden tonen. Uiteraard waren daar in de eerste plaats de kasteelparken van Cortewalle, Hof ter Welle en Hof ter Saksen bij, maar ook fort Liefkenshoek, het landschapspark Molenbeek in Melsele en de natuurgebieden rond de haven. De jury was vooral onder de indruk van de omvang van onze gemeente. We hebben immers veel landelijke gebieden, maar ook een wereldhaven met veel industrie. Dat is ook voor ons natuurlijk de grote uitdaging. De groenprojecten moeten ervoor zorgen dat het ook in een verstedelijkt gebied leefbaar blijft. De jury was ook erg geïnteresseerd in de manier waarop we onze polderdorpen rond de haven bufferen met natuur. Ze zagen ook dat we daar heel wat geld in investeren. Het is natuurlijk ook dankzij diezelfde haven dat we een groot budget kunnen besteden aan groen- en bebloemingsprojecten."





Promofilm

Pas in oktober zal de jury haar verslag bekendmaken en worden de laureaten gelauwerd. "Intussen gaan we de route die we voor 'Entente Florale' hebben uitgestippeld ook toeristisch exploiteren", vervolgt Kegels. "We hebben al een fraaie promofilm laten maken en binnenkort zal onze toeristische dienst aan een campagne beginnen om bezoekers aan te trekken. We gaan dit jaar ook zowat alle groenambtenaren uit Vlaanderen over de vloer krijgen als 'Groen- en Bloemengemeente'. Ze komen hier inspiratie halen. Zelf hebben we de voorbije jaren ook vaak de mosterd gehaald bij de buren. Zo hebben we veel geleerd over parkbegraafplaatsen in Antwerpen en in een andere gemeente namen we tips mee rond ecologisch bermbeheer."