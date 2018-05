Inhaalverbod vrachtwagens wordt opgeheven AWV START MET PROEFPROJECT OM VERKEERSVEILIGHEID R2 TE VERHOGEN KRISTOF PIETERS

09 mei 2018

02u28 0 Beveren Vrachtwagens laten inhalen om de verkeersveiligheid te verhogen. Dit opmerkelijke proefproject is gisteren van start gegaan op de R2 in de Waaslandhaven. Op piekmomenten zal nu het inhaalverbod worden opgeheven zodat het verkeer zich maximaal spreidt over de beschikbare rijstroken.

Op de R2 richting Nederland gebeuren er ter hoogte van de Beveren- en de Tijsmanstunnel regelmatig ongevallen. "Uit een analyse van de ongevallen van 2017 blijkt dat het steeds gaat om ongevallen in de staart van de files die ontstaan aan de afritten vlak na de tunnels tijdens piekmomenten", zegt Jef Schoenmaekers, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen. "Wanneer er ter hoogte van de afritten file ontstaat, vertraagt bijgevolg ook het verkeer in de tunnel. Aankomend verkeer merkt de file vaak te laat op en dat zorgt voor aanrijdingen.





Daarnaast zorgt de grote dichtheid van vrachtwagens op de rechterrijstrook voor en na op- en afritten dat invoegen vanuit de oprit of uitvoegen naar de afrit moeilijk en gevaarlijk wordt."





Verkeer beter spreiden

Vorig jaar telde AWV maar liefst 22 kop-staartaanrijdingen en kettingbotsingen in de Beverentunnel. Bij al deze ongevallen waren vrachtwagens betrokken. In samenwerking met het Vlaams Verkeerscentrum worden daarom een aantal maatregelen om de veiligheid op de R2 te verhogen. Die zijn gisteren in voege gegaan. "Het gaat om een tijdelijke en plaatselijke opheffing van het inhaalverbod voor vrachtwagens en daaraan gekoppeld een snelheidsverlaging naar 70 kilometer per uur", legt Schoenmakers uit. "De snelheidsverlaging moet ervoor zorgen dat de verkeersveiligheid verhoogt omdat bestuurders meer tijd hebben om te reageren op files, de remafstand korter wordt en omdat het snelheidsverschil tussen auto's en vrachtwagens zo verdwijnt. Door inhaalverbod tijdelijk op te heffen willen we dan weer het verkeer beter spreiden over de beschikbare rijstroken en zo vermijden dat er lange colonnes van vrachtwagens ontstaan op de rechterrijstrook."





Tijdens piekmomenten

De opheffing van het inhaalverbod en het instellen van de snelheidsbeperking gebeuren in functie van de verkeersdrukte tijdens piekmomenten en enkel in bepaalde zones. Om dit door te voeren zijn boven de rijbaan op verschillende locaties 13 bijkomende dynamische signalisatieborden aangebracht. Tot slot zal AWV de afslagstrook naar de afrit Waaslandhaven Noord verbreden zodat de capaciteit om voertuigen op te vangen vergroot en de kans op fileterugslag op de R2 verkleint.





Deze maatregelen zullen in het najaar geëvalueerd worden. Gisteren stond het verkeer wel reeds vanop de E34 aan te schuiven richting R2. Die drukte was te wijten aan de problemen in de Kennedytunnel waar in elke rijrichting een rijstrook minder was door werken aan de verlichting.