Infomarkt over heraanleg N70 20 maart 2018

Op 21 en 22 maart wordt een infomarkt gehouden over de heraanleg van de N70. Die wordt in opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer heraangelegd vanaf het rondpunt aan Cortewalle in Beveren tot en met het kruispunt Burggravenstraat-N70-Snoeckstraat in Melsele. Tijdens de infomarkt kunnen inwoners de plannen bekijken. Er zullen vertegenwoordigers van de gemeente Beveren, het uitvoerende studiebureau en het Agentschap Wegen en Verkeer aanwezig. Geïnteresseerden kunnen de infomarkten doorlopend bezoeken op 21 en 22 maart van 16 tot 21 uur in de refter van GBS De Toren, Schoolstraat 15 in Melsele. De plannen zullen vanaf 24 maart te bekijken zijn in de foyer van CC Ter Vesten en zijn zeker te bezichtigen tot en met 22 april. (PKM)