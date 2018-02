Infoavond trouwen of samenwonen 20 februari 2018

02u35 0 Beveren Jong CD&V Beveren organiseert op dinsdag 20 februari in het Gildenhuis van Beveren een infoavond met als thema: 'trouwen of samenwonen?'.

De verschillen en voor- en nadelen van beide stelsels worden toegelicht en besproken. Sprekers zijn notaris Vincent Lesseliers en burgemeester Marc Van de Vijver als ambtenaar van de burgerlijke stand. De infoavond start om 20 uur en vindt plaats in het Gildenhuis in de Ciamberlanidreef. De inkom is gratis en nadien is er kans tot nabespreking met een gratis drankje.





(PKM)