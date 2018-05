Infoavond rond nucleaire energie 30 mei 2018

De federale overheid organiseert op dinsdag 5 juni een infoavond rond nucleaire energie in de schouwburg van Cultuurcentrum Ter Vesten.





De infoavond start om 20 uur en is gratis toegankelijk. Er is geen inschrijving nodig. De overheid wil inwoners die in de buurt wonen van nucleaire sites, informeren over nucleaire energie en over de juiste reflexen bij een nucleair ongeval. Op dinsdag 5 juni zal een panel van experts toelichting geven. Hanne Decoutere, nieuwsanker bij de VRT, is de moderator van dienst. Ieder blok wordt ingeleid met een stelling. Het publiek kan via smartphone hierop antwoorden. De antwoorden verschijnen op het scherm.





Op basis van die antwoorden knoopt de moderator een gesprek aan met de experts. Op het einde van ieder blok kunnen vragen gesteld worden. (PKM)