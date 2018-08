Inbrekers dringen binnen bij voetbalclub KSK Kallo 07 augustus 2018

Dieven hebben ingebroken in de burelen van voetbalclub KSK Kallo in de Kapeldijkstraat in Kallo. Er werd echter niets gestolen. De dieven hebben ook geprobeerd in te breken in de kantines, maar daar zijn ze niet binnengeraakt. De inbraak werd zondagochtend vastgesteld. (JVS)