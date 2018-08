Inbraakpoging 28 augustus 2018

02u33 0

Dieven hebben geprobeerd in te breken in een woning in de Diederik Van Beverenlaan in Beveren. Ze zijn niet binnengeraakt. De inbraakpoging werd maandagochtend vastgesteld. Ook in een woning in de Walestraat in Verrebroek probeerden dieven in te breken. Daar werd de inbraakpoging zondag vastgesteld. (PKM)