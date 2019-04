Inbraakpogingen in woning en appartement Kristof Pieters

03 april 2019

In de Bijlstraat werd dinsdag een poging tot inbraak vastgesteld in een appartement. De dieven raakten echter niet binnen. Dat lukte ook niet in een woning in de Mirabellenlaan. Daar gebeurde de inbraakpoging tussen maandagavond en dinsdagochtend.