Inbraakpoging in cafetaria 12 juni 2018

Zondagvoormiddag werd een inbraakpoging vastgesteld aan een cafetaria in de Klapperstraat in Beveren. De dieven raakten echter niet binnen. Dezelfde avond werd er ook ingebroken in een auto die geparkeerd stond in de Klapperstraat. Daar gingen dieven aan de haal met een GPS en een betaalkaart. (PKM)