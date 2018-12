Inbraakpoging bij tandartspraktijk Kristof Pieters

10 december 2018

Dieven hebben geprobeerd in te breken in een tandartspraktijk in Yzerhand in Beveren. De inbraakpoging werd zaterdagochtend vastgesteld. De daders raakten echter niet binnen. Dat lukte wel bij een inbraak in een woning in de Kallodam zaterdagavond. Daar gingen dieven aan de haal met werkmateriaal en flesjes parfum.