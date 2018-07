In voetbaloutfit in winkel zolang Belgen winnen 10 juli 2018

Nu de Rode Duivels in de halve finale staan, slaat de WK-gekte overal toe.





Pascale Michelet ging de uitdaging aan om in volledige voetbaloutfit in haar zaak Koffie Robby te staan en dat zolang de Belgen winnen. "Het is begonnen met enkel een truitje en na de kwartfinale zijn daar een short, kousen en voetbalschoenen bijgekomen", lacht ze. "De klanten spoorden me hiervoor zelf aan. Ze vragen al wat ik ga doen als de Rode Duivels wereldkampioen worden maar daar moet ik nog eens over nadenken. Met de zomerse temperaturen is het gelukkig geen opgave om zo gekleed te lopen. Alleen de kousen zijn soms wel warm. Maar de reacties van de klanten maken het de moeite waard. Ik krijg enorm veel respons en iedereen loopt met de glimlacht buiten" (PKM)