In pyjama naar school voor Bednet Zeppelin zamelt 600 euro in met verkoop van ontbijtmanden Kristof Pieters

15 maart 2019

13u59 0 Beveren De leerlingen van basisschool De Zeppelin uit Haasdonk hebben samen met ouderraad Reynaert vrijdag een cheque overhandigd aan het internetonderwijsplatform Bednet. Alle leerlingen trokken ook in pyjama naar school om hun solidariteit te tonen met alle langdurig zieke kinderen.

Bednet zorgt ervoor dat langdurig zieke kinderen en jongeren die niet naar school kunnen, van thuis uit en samen met hun eigen klas, toch de lessen kunnen volgen. “We ondersteunen deze organisatie al vier jaar met een verkoop van ontbijtmanden”, zegt Annelies Van Bogaert van het oudercomité. “De actie was een enorm succes waardoor we ook een mooi bedrag van 600 euro kunnen schenken.” Om de kinderen te belonen voor hun inzet, kregen ze vrijdag allemaal een donut voorgeschoteld. Voor de klas die het meeste ontbijtmanden aan de man had gebracht, was er een lekker ontbijt voorzien. De cheque werd in ontvangst genomen door Nejia Adouiri van Bednet. “We kunnen alle giften goed gebruiken”, reageert ze dankbaar. “We krijgen subsidies van de overheid maar om alles gratis te kunnen blijven aanbieden, zijn deze donaties broodnodig.” In heel onze provincie namen gisteren 308 scholen deel aan de grote Pyjamadag van Bednet.