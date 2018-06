In actie voor sterker winkelcentrum ECONOMISCHE TROEVEN EN ZWAKTES OPGELIJST KRISTOF PIETERS

06 juni 2018

02u55 0 Beveren Er ligt een actieplan op tafel om de lokale economie in Beveren aan te zwengelen. Concreet moet het winkelcentrum compact blijven en duidelijk afgebakend. Er wordt gedacht aan verhuispremies voor zaken die zich in de kern willen vestigen en ook wonen boven winkels zal gestimuleerd worden.

In samenwerking met het studiebureau Idea Consult werd de voorbije maanden hard gewerkt aan de opstelling van een 'visie- en inspiratienota economie'. "Kort na de oprichting van de raad voor lokale economie in 2015, merkten we een gemis aan een specifiek beleidsplan", zegt voorzitter Vincent Lesseliers. "Er waren wel allerlei initiatieven rond economie, maar een echte visie ontbrak tot op vandaag."





Actiepunten

Schepen van Economie Filip Kegels (N-VA) is tevreden met het resultaat dat nu op tafel ligt. "Deze nota is geen eindpunt, maar net het startschot om de economie in onze gemeente aan te zwengelen." Het studiebureau lijstte alle troeven en zwaktes op van Beveren waarna er een reeks actiepunten werden uitgestippeld. Concreet wordt de oprichting gevraagd van een ondernemersloket. "Dit is een centraal aanspreekpunt voor alle vragen en zal zowel een digitaal als fysiek loket hebben", legt Kegels uit. Veel aandacht in het plan gaat naar het handelscentrum. Dat moet opnieuw 'the place to go' worden voor de inwoners van Beveren. "We willen het kernwinkelgebied afbakenen rond de Grote Markt, Vrasenestraat en Warande", zegt Kegels. "We willen handelaars stimuleren om zich in dit gebied te vestigen met een verhuis- of renovatiepremie. Ook willen we het wonen boven winkels aanmoedigen. Dit kan door een tweede toegang tot panden mogelijk te maken. Verder denken we aan de invoering van een digitale klantenkaart en het organiseren van retailtours. Bij dit laatste worden potentiële investeerders uitgenodigd voor een begeleid bezoek aan het winkelcentrum." In de deelgemeenten is het belangrijk dat de kleinere handelskernen leefbaar blijven en een basisaanbod voorzien voor de lokale bevolking.





Bedrijven

Verder wil Beveren een beter overleg tussen de bedrijven. "We hebben verschillende kmo-zones waar in totaal zo'n 268 ondernemingen gevestigd zijn. We moeten wel vaststellen dat de meeste van die bedrijven weinig samenwerken. Nochtans zijn er heel wat zaken waarop dit wel kan gebeuren zoals een gezamenlijk afval- of veiligheidsbeleid. Samen met Interwaas gaan we bekijken welke acties rond bedrijfsterreinmanagement genomen kunnen worden. Ook de signalisatie op en naar bedrijventerreinen is een actiepunt waar we snel werk van willen maken."





Tot slot wil de gemeente ook starters meer ondersteunen. Dit zal gaan van thematische workshops op maat tot een gids om starters wegwijs te maken in de gemeente.