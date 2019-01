Ijspiste klokt af op 18.753 bezoekers Kristof Pieters

07 januari 2019

10u53 0

De ijspiste op de Beverse Grote Markt heeft zondagavond na drie weken de deuren gesloten. Er werd afgeklokt op 18.753 bezoekers. “Dat zijn er een duizendtal meer dan vorig jaar toen we 17.712 bezoekers telden”, zegt coördinator Erik Apers. “Vorige editie hadden we wel af te rekenen met slechter weer en meer regenbuien.” Over de 17 edities heen staat het totaal aantal bezoekers nu op 282.343. De kan is dus groot dat Beveren volgende keer zijn 300.000ste schaatser in de bloemetjes mag zetten. Het gemiddeld aantal bezoekers per jaar staat na deze editie op 16.608.